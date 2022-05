Nieuwswekker: Europa koopt minder Russische olie + Sigaretten bedreigen natuur

De dag begint droog en zonnig. In de middag trekken er wat buien over het land, misschien ook met wat onweer. Het wordt 17 tot 20 graden.

Goedemorgen! We hebben het nieuws weer voor je klaargezet. We beginnen zoals altijd met...

Dit heb je misschien gemist:

- De landen van de Europese Unie gaan veel minder olie van Rusland kopen. Dat hebben de leiders van de landen met elkaar afgesproken. De reden is de oorlog in Oekraïne. Europese politici hebben weken over dit onderwerp vergaderd, voordat ze het vannacht eindelijk eens werden.

- In de opvangplek voor vluchtelingen in Ter Apel hebben zo'n 120 mensen vannacht op stoelen moeten slapen. Er zijn te weinig bedden voor iedereen. Het is al langere tijd druk bij de opvangplek. Omdat twee andere opvangplekken dit weekend zijn gesloten, is het er nu extra druk.

In de opvangplek wonen ook kinderen. Eerder maakten we daar deze video over.