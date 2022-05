Opvangplek voor vluchtelingen vol: 120 mensen slapen op stoelen

Afgelopen weekend werden twee andere opvanglocaties in Nederland gesloten. Daardoor is het nu nog drukker bij de opvangplek in Ter Apel.

Waarom is het daar zo druk?

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten ze eerst naar de aanmeldplek in Ter Apel, in Groningen. Daar kunnen ze bijkomen en moeten ze papieren invullen. Daarna kunnen ze naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland.

Maar dat is nu een probleem: al die opvangplekken zitten vol. En dus moet iedereen veel langer dan normaal op de aanmeldplek wachten.