Brandweer redt schoenen van 2000 euro uit container

In Leiden moest de brandweer uitrukken vanwege een duur paar schoenen. De eigenaar had ze per ongeluk in de kledingcontainer gegooid.

De schoenen zijn op maat gemaakt en daarom behoorlijk duur: zo'n 2000 euro. De man dacht dat het oude schoenen waren en gooide ze daarom weg. Dagen later kwam hij erachter dat hij zijn peperdure schoenen had weggegooid.

Zes brandweerlieden

De man besloot de brandweer om hulp te vragen. Die stuurde zes brandweerlieden naar de container om de schoenen te redden. Het lukte! Na zo'n twintig minuten kwamen de verloren schoenen weer tevoorschijn.

De man is erg blij dat hij zijn schoenen weer terug heeft. Als dank heeft hij beloofd wat lekkers naar de brandweerkazerne te brengen.