'Sigaretten zijn bedreiging voor planten en dieren'

Jaarlijks komen miljoenen sigaretten op straat terecht. Dat ziet er niet alleen vies uit, het blijkt ook nog eens slechter voor de natuur te zijn, dan werd gedacht. Dat zegt het Trimbos Instituut, een organisatie die zich bezighoudt met roken.

Het gaat vooral om de filters van sigaretten. Hierin zitten plastic deeltjes die lang in de natuur blijven liggen. En er zitten ook giftige stoffen in, zoals nicotine en teer. Planten en dieren kunnen daar zelfs aan doodgaan.

Boete

In Nederland is het verboden om afval in de natuur te gooien. Als je een sigaret naast de prullenbak gooit, kan je een boete van 140 euro krijgen.

