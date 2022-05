Veel gezelligheid en snoep tijdens de avondvierdaagse

Loop jij deze week de avondvierdaagse? Dan ben je niet de enige. In heel Nederland wordt de avondvierdaagse weer gehouden. Bijvoorbeeld in Zoetermeer. Daar lopen meer dan 3000 kinderen van 32 verschillende scholen mee. De kinderen zijn blij dat het weer kan, want de afgelopen twee jaar ging het niet door.

Ik heb het wel gemist, de gezelligheid enzo! Floor loopt mee met de avondvierdaagse

De meeste kinderen doen gewoon mee voor de gezelligheid. En natuurlijk ook om af en toe een snoepje te eten. In Zoetermeer is het geen traditie om samen te zingen. Iedereen loopt 5 kilometer. Niet heel ver, maar voor de meeste kinderen toch best een uitdaging.

Het doet soms pijn aan je benen, maar soms ook helemaal niet. Het is wel te doen. Fiënna loopt ook mee met de avondvierdaagse

Op 320 plekken in Nederland is dit jaar een avondvierdaagse. Ongeveer 300.000 kinderen doen mee aan de avondvierdaagse. Dat is een stuk minder dan voor corona. Toen liepen bijna 500.000 kinderen mee. Op de meeste plekken lopen de deelnemers iedere avond 5 kilometer. Op sommige plekken heb je ook wandelingen van 10 kilometer.

Wil je meer weten over de avondvierdaagse? In deze video duiken we in de geschiedenis van de avondvierdaagse.