Leerlingen tellen duiven voor onderzoek: 'Best bijzondere dieren'

Je ziet ze overal, maar de meeste mensen weten er maar weinig over: duiven. Onderzoekster Vivian Goerlich vindt dat dat moet veranderen. Daarom is ze een onderzoek gestart. Kinderen van een middelbare school in Utrecht mogen daar bij helpen.

In Nederland heb je vijf soorten duiven. Het onderzoek gaat om de stadsduif. Dat is de duif die het meest voorkomt in Nederland. Vivian wil graag weten waar hoeveel stadsduiven er zijn en waar ze leven.

Vliegende rat

Ze wil ook weten hoe mensen denken over de stadsduif. Meestal is dat namelijk niet zo positief. Mensen noemen het soms zelfs een vliegende rat.