Nieuwswekker: Nadal wint van Djokovic + 700 kilo bierdoppen

Goedemorgen! Het is 1 juni en dus is dit de eerste Nieuwswekker van de maand. Het weer Vooral in het midden en noorden van het land is de kans groot dat het gaat regenen. Het wordt zo'n 15 tot 19 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Rafael Nadal is door naar de halve finales van het tennistoernooi Roland Garros. Hij won na 4 sets van zijn grote concurrent Novak Djokovic. De wedstrijd duurde meer dan 4 uur en was erg spannend. Hier zie je een korte samenvatting:

De wedstrijd begon pas na 21.00 uur en was dus pas om 1 uur 's nachts afgelopen. En dat is vaker bij sportwedstrijden. Zo zijn belangrijke wedstrijden in de Champions League of van Oranje meestal ook pas rond 23.00 uur afgelopen. Mag jij opblijven voor dat soort wedstrijden of moet je gewoon naar bed?

- In Mexico zijn 11 mensen om het leven gekomen door een orkaan. De orkaan heet Agatha en kwam vannacht aan land. Door de orkaan ontstonden overstromingen en modderstromen. Agatha is de krachtigste orkaan ooit gemeten in Mexico. - In Duitsland is benzine vanaf vandaag een stuk goedkoper. Het scheelt 40 cent per liter met Nederland. Daarom is de kans groot dat veel Nederlanders naar Duitsland gaan rijden om daar te tanken.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Nederland kan Europees kampioen voetbal worden. Het gaat om het EK voor jongens onder de 17 jaar. In de finale is Frankrijk de tegenstander. De wedstrijd begint om 18:00 uur. - Wat moet je doen als je heimwee hebt op kamp? Die vraag beantwoorden Pien en Bart in de nieuwe Jeugdjournaal podcast. Vanaf 15:00 uur staat 'ie online! - De 12-jarige Cas heeft al meer dan 700 kilo aan bierdoppen verzameld. Daar begon hij mee nadat zijn beide opa's overleden waren aan kanker. Het geld dat hij voor de bierdoppen krijgt, gaat dan ook naar het goede doel. Vanavond hoor je zijn verhaal in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: De politie in Roemenië moet steeds vaker uitrukken voor Beren. De dieren leven daar in het wild. Maar steeds vaker gaan de beren dorpjes in, op zoek naar eten.