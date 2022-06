BTS is op bezoek bij Biden

K-popgroep BTS was gisteren op bezoek in het Witte Huis. Ze waren daar om te praten over racisme en geweld tegen mensen met een Aziatische achtergrond en Aziatisch uiterlijk.

De bandleden hebben onder meer gepraat met Joe Biden, de president van de Verenigde Staten. Volgens de band is er de laatste tijd meer haat naar mensen met een Aziatische achtergrond. Dat begon al twee jaar geleden door de uitbraak van het corona-virus.

De band zei tegen journalisten dat ze het heel belangrijk vinden dat iedereen respect voor elkaar heeft.