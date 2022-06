Nieuwe Jeugdjournaal-podcast over heimwee

Er is weer een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast! Deze keer gaat die over heimwee. Veel kinderen en volwassenen hebben daar weleens last van. Als ze ergens logeren, op vakantie zijn, of op schoolkamp bijvoorbeeld.

Bart en Pien zijn op schoolkamp in Wijhe en praten daar met groep 7/8 over heimwee. Ook zij hebben daar weleens last van.