Evita is te horen in de nieuwe animatiefilm Lightyear

Misschien hoor je wel iets opvallends als je de trailer van de nieuwe film Lightyear voorbij ziet komen. Eén van de stemmen is ingesproken door Jeugdjournaal-presentator Evita.

Toy Story

Lightyear is een grote film van Disney. Het gaat over astronaut Buzz Lightyear uit de populaire Toy Story-films. In Lightyear heeft de beroemde astronaut ook een team met andere astronauten. Een van hen is de stoere Izzy, die in de Nederlandse versie wordt ingesproken door Evita.

Het is de eerste keer dat Evita een rol in een film inspreekt. Hoe dat klinkt hoor je hier: