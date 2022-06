Files om goedkoper te kunnen tanken in Duitsland

Er zijn lange files net over de grens met Duitsland. Rijen met Nederlanders steken de grens over om goedkoper te kunnen tanken.

Benzine wordt gemaakt van olie en die is duurder geworden door oorlogen, zoals in Oekraïne. Maar er zit nog veel meer in de benzineprijs. Meer dan de helft van de benzineprijs wordt bepaald door onze regering. Die heft belasting op brandstoffen.

Ieder jaar verdient de Nederlandse staat daar miljarden euro's aan. Twee maanden geleden heeft Nederland de belasting verlaagd, maar in Duitsland is de belasting nog steeds een stuk lager. Een liter benzine is daar bijna 40 cent goedkoper dan in Nederland.