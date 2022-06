Nieuwswekker: Oranje onder 17 verliest + Bijzonder schoolgebouw

Goedemorgen en welkom in de Nieuwswekker! Het wordt vandaag een mooie dag. Het is bijna de hele dag droog met flinke zonnige perioden. Het wordt 's middags tussen de 19 en 22 graden.

- Helaas! Oranje onder 17 heeft de WK-finale verloren. Frankrijk was net wat sterker. De wedstrijd eindigde in 2-1. Hieronder zie je een samenvatting:

- In Leeuwarden is een bijzonder schoolgebouw geopend. Het gebouw is gebaseerd op kunstenaar Escher. De school heeft veel zwart-witte kleuren en een bijzondere blokjesvloer. Kinderen mochten zelf meedenken over de inrichting van het gebouw.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Vanavond worden de FunX Awards uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste artiesten en muziek uit Nederland, volgens de luisteraars van radiozender FunX. Yade Lauren, Josylvio, Murda, Numidia en Dopebwoy zijn een paar van de kanshebbers.

- In de Engelse hoofdstad Londen is een grote parade. Britten vieren dat koningin Elizabeth al 70 jaar (!) op de troon zit. Dat is eigenlijk al zo sinds februari, maar het wordt nu pas groot gevierd. Eerder maakten we deze video over de koningin: