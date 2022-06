Kinderen bedenken eigen schoolgebouw

In Leeuwarden is de nieuwe Albertine-Agnesschool geopend. De school zit in een speciaal gebouw dat kinderen zelf hebben ontworpen. Het gebouw lijkt een beetje op de kunstwerken van de beroemde kunstenaar M.C. Escher.

Die maakte kunstwerken waar je goed naar moet kijken of waar een soort grapje in zit. Dit is één van zijn beroemdste kunstwerken. Daar is bijvoorbeeld lastig te zien of de trappen naar boven, of naar beneden gaan.