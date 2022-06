Nieuwswekker: Koningin zegt feestjes af + Winnaars FunX Awards

Goedemorgen! Het wordt een lekker zonnige dag en het is bijna weekend. Wat wil je nog meer? Nou, de Nieuwswekker natuurlijk!

Dit heb je misschien gemist:

- Zangeres Yade Lauren is de grote winnaar van de FunX-Awards. Zij nam 3 prijzen meer naar huis. De prijs voor beste muziekgroep ging voor de achtste keer naar Broederliefde. Er was ook een prijs voor iemand die iets liefs heeft gedaan: de FunX Power Award. Die ging naar Tim Hofman. Hij maakt al een paar jaar de serie Boos waarin hij mensen helpt met hun problemen.

- Koningin Elizabeth viert deze week dat ze al 70 jaar op de troon zit. Daarom zijn er in Engeland veel feesten en concerten. De koningin was gisteren bij een parade en ze stond even op een balkon om mensen toe te juichen. Maar vandaag heeft ze alle feestjes afgezegd.

De koningin is al erg oud en het gaat niet zo goed met haar gezondheid.

Wat vind jij: kun je te oud zijn om koning of koningin te zijn?