Koningin Elizabeth zegt dankdienst af vanwege gezondheid

Koningin Elizabeth is vandaag niet bij een dankdienst in de kerk. De koningin heeft afgezegd omdat het niet goed gaat met haar gezondheid.

Deze week zijn er veel feesten en concerten om te vieren dat de koningin al 70 jaar op de troon zit. Vandaag is er een speciale dienst in een kerk in Londen. Maar de koningin is daar zelf dus niet bij.

Juichen

De koningin was gisteren nog wel bij een parade en ze stond even op een balkon waar mensen haar toe konden juichen. De koningin leek het erg leuk te vinden. Toch kwam vandaag het bericht dat de kerkdienst iets teveel voor haar is.

De koningin is al 96 jaar. Ze heeft altijd gezegd dat ze haar hele leven op de troon zal blijven. Wat vind jij daarvan? Is het oké als een koning of koningin zo oud is en door blijft werken?