Grote zoekactie naar vermiste jongen van 9

In de omgeving van Kerkrade en in de omgeving van Maastricht is een grote zoekactie bezig naar Gino. De jongen van 9 is al twee dagen vermist.

Bij een sportvereniging in Landgraaf is een step gevonden die lijkt op de step van Gino. Daarom wordt er in de buurt van Landgraaf nu ook gezocht.

In Kerkrade worden flyers verspreid met foto's van Gino. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben, zo snel mogelijk de politie bellen.

Amber Alert

Gisteren werd een Amber Alert voor hem uitgestuurd. Dat is een waarschuwingsbericht dat mensen op hun telefoon en social media krijgen als een kind vermist wordt.

Gino's moeder woont in Maastricht, maar Gino was aan het logeren bij zijn zus in Kerkrade. Hij werd woensdagavond voor het laatst gezien bij een speeltuin in de buurt van het huis van zijn zus. Hij was daar aan het voetballen en had tegen zijn zus gezegd dat hij half 8 thuis zou zijn.

Toen hij om 9 uur nog steeds niet thuis was, zijn de zussen van Gino hem gaan zoeken. Ze hebben de hele nacht gezocht, maar konden hem niet vinden.