Tom Dumoulin stopt met wielrennen

Tom Dumoulin won in 2017 de Giro d'Italia. Dat is een van de belangrijkste wielerwedstrijden van de wereld. In de lente van 2021 nam hij een pauze, maar een paar maanden later stapte hij toch weer op de fiets.

Moe

Hij werd weer zo goed dat hij op de Olympische Spelen in Tokio een zilveren medaille pakte. Dit jaar ging het wat minder bij Dumoulin. Hij won geen wedstrijden en bij de Giro d'Italia moest hij eerder stoppen omdat hij te moe was.

Dumoulin doet aan het eind van het jaar nog wel mee met het WK wielrennen. Die zijn dit jaar in Australië.