Basisscholen in Arnhem dicht na dreigmail

Kinderen van twee basisscholen in Arnhem kunnen vandaag niet naar school. De scholen zijn gesloten omdat iemand een dreigmail heeft gestuurd. Het gaat om OBS Da Vinci en KBS Ommelander.

Wat in de mail stond, is niet duidelijk. De school heeft leerlingen laten weten dat de politie het onderzoekt en dat iedereen voor de veiligheid thuis moet blijven.

Bilthoven

Gisteren werd een school in Bilthoven gesloten. Daar werden scholieren via de mail bedreigd met de dood. Er stond ook een foto van een wapen bij. Gisteren maakten we daar deze video over: