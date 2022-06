Meer aardbevingen in Groningen dan verwacht: 'De grond trilde'

Voor kinderen in Groningen is dat geen verrassing. Ze hebben bijna allemaal weleens een aardbeving gevoeld.

In de provincie Groningen zijn regelmatig aardbevingen. Dat komt doordat daar gas uit de grond gehaald wordt. De laatste jaren wordt er minder naar gas geboord, in de hoop dat de bevingen stoppen. Maar volgens deskundigen is het aantal aardbevingen nog steeds hoger dan verwacht.

Vanwege de bevingen beloofde de regering om over 2 jaar te stoppen met boren naar gas in Groningen. Maar door de oorlog in Oekraïne is er niet genoeg gas, en wordt er toch weer over nagedacht.