Nieuwswekker: Oranje wint + Zoekactie vermiste jongen gaat verder

Het wordt dus een lekker zonnige en best warme dag. Perfect weer om lekker buiten te spelen of iets leuks te doen.

Goedemorgen op deze zonnige zaterdag! In de Nieuwswekker hebben we al het nieuws weer voor je klaargezet.

- Het Nederlands elftal heeft in de Nations League met 1-4 gewonnen van België. De Nations League is een toernooi waar alle Europese landen aan meedoen. Het is pas de tweede keer dat het wordt gehouden.

Gisteren maakten we deze video over de zoektocht.

- In Kerkrade zijn spullen gevonden die misschien van de vermiste Gino zijn. Om wat voor spullen het gaat, is niet bekendgemaakt. Alles is naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. De 9-jarige Gino is sinds woensdag vermist. De politie doet er alles aan om de jongen te vinden en ook veel vrijwilligers zoeken mee.

- Deze zomer kun jij net zo lang van de zon genieten als normaal: de zomervakantie wordt niet ingekort . Omdat er in de winter misschien meer corona-besmettingen zijn, wilde de regering de kerstvakantie misschien een week langer maken en de zomervakantie juist een week korter. Maar dat gaat dus niet gebeuren. De kans dat scholen weer dicht moeten vanwege corona is volgens deskundigen namelijk klein.

Het is voor het eerst in bijna 25 jaar dat het Nederlands elftal van België wint.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Vanmiddag is de vrouwenfinale van Roland Garros, een van de grootste tennistoernooien ter wereld. En in de finale staan twee hele jonge meiden. Coco Gauff is 18 jaar en Iga Swiatek is 21 jaar.

- Straks komt een nieuwe aflevering van Uitgezocht online. Het gaat deze keer over straatkunst en over straatkunstenaar Banksy. Banksy is één van de grootste mysteries in de kunstwereld. Niemand weet precies wie het is en hoe hij of zij in het echt heet. Lucas onderzoekt of hij meer te weten kan komen over Banksy.

- DJ Armin van Buuren is al jaren een van de grootste dj's ter wereld. Meestal zijn zijn shows alleen voor volwassenen, maar vandaag geeft hij in de Ziggo Dome een concert speciaal voor kinderen. Hij kwam op het idee doordat zijn eigen kinderen hem graag een keer wilden zien optreden. Verslaggever Joanke gaat kijken bij het concert. Noortje ging vorige week naar Armin en nam jullie vragen mee.