Zoektocht naar vermiste jongen verder, politie heeft iemand opgepakt

De politie heeft iemand aangehouden die misschien iets te maken heeft met de vermissing van Gino. De jongen van 9 is nog niet terecht. De politie doet er alles aan om hem te vinden.

Gisteravond zijn spullen gevonden die misschien van Gino zijn. Om wat voor spullen het gaat, is niet bekendgemaakt. Alles is naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. Eerder werd ook een step gevonden die lijkt op de step van Gino.

Amber Alert

Gino is sinds woensdag vermist. De politie heeft een Amber Alert voor hem uitgestuurd. Dat is een waarschuwingsbericht dat mensen op hun telefoon en social media krijgen als een kind vermist wordt.

De jongen is voor het laatst gezien bij een speeltuin in Kerkrade. In die Limburgse plaats en in de omgeving is een grote zoekactie bezig. Gisteren maakten we daar deze video over: