Mannen vervoeren gestolen schapen in achterbak

In het dorp Beek-Ubbergen in Gelderland zijn drie Roemeense mannen opgepakt voor schapendiefstal. De mannen vervoerden de drie gestolen schapen in de achterbak van de auto toen ze werden aangehouden.

De schapen zijn gestolen bij een schapenhouder in Noord-Brabant. De dieren hadden het niet fijn achter in de auto, want die hebben ze flink onder gekakt.

Over de grens

Schapendiefstal is een groot probleem in Oost-Nederland. De mannen wilden de schapen waarschijnlijk over de grens naar Duitsland smokkelen.