Nieuwswekker: Bloemen voor Gino + Stadion vol kinderen

Het wordt waarschijnlijk binnen chillen vandaag. Vooral in de middag trekken er veel regenbuien over Nederland. Het kan ook gaan onweren. Het is niet koud: zo'n 21 tot 24 graden.

Goedemorgen! Het is zondag en dus kan je vandaag waarschijnlijk lekker chillen. En zo'n dag begin je natuurlijk goed met deze nieuwe Nieuwswekker. We beginnen weer met...

- Een muzikant wil zo'n 19 miljoen euro van Mariah Carey. Hij zegt dat de zangeres de titel van het nummer All I Want For Christmas is You van hem heeft gestolen. Het nummer van Mariah Carey is uit 1994 en de zanger maakte zijn All I Want For Christmas is You 5 jaar eerder. De nummers lijken overigens niet op elkaar.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- FIFA of Rocket League spelen, maar ook hockeyen, voetballen of racen op een pumptrackbaan. Het kan allemaal tijdens de eerste editie van een groot e-sports festival in Maastricht. Het is er zelfs mogelijk om tegelijkertijd te sprten en te gamen. Evita neemt er een kijkje en vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.

- De vrouwen van FC Twente en Ajax spelen vandaag tegen elkaar in de finale van de Eredivisie Cup. FC Twente is dit seizoen al landskampioen geworden. Ajax werd de nummer twee. De wedstrijd begint om 15.00 uur.

- Nog meer sport. In de mannen-finale van het belangrijke tennistoernooi Roland Garros speelt de Spanjaard Rafael Nadal tegen de Noor Casper Ruud. Nadal is de grote favoriet, hij won het toernooi al 13 keer eerder. Ook deze finale is om 15.00 uur.