Bloemen en knuffels voor Gino

In Kerkrade zijn bloemen en knuffels neergelegd voor Gino. Veel mensen willen de familie en vrienden van de jongen steunen.

Zaterdag werd het lichaam van de jongen na een uitgebreide zoektocht gevonden. Een man van 22 is opgepakt. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Dat onderzoekt de politie nu.

Gisteren maakten we deze video over Gino: