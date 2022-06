Dutch Performante over badkamers, stoppen met school en z'n gouden auto

Chahid Charrak is multi-miljonair, verkoopt badkamers en is op YouTube bekend met de naam Dutch Performante. In zijn video's haalt hij de gekste dingen uit en zie je hem vaak in zijn gouden auto. Verslaggever Joanke ging bij hem langs met jullie vragen.

Hoe is Chahid zo rijk geworden? Waarom heeft hij een gouden Lamborghini? En neemt hij weleens mensen mee in die auto? Je ziet het in de video hierboven.