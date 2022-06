Tegelijk sporten en gamen tijdens groot e-sports festival

FIFA of Rocket League spelen, maar ook hockeyen, voetballen of racen op een pumptrackbaan. Het kon allemaal tijdens de eerste editie van een groot e-sports festival in Maastricht.

Bezoekers konden er gamen en sporten tegelijk. Bijvoorbeeld met de virtuele sport HADO. Dat lijkt op trefbal, maar dan zonder echte bal.

Virtuele bal

In plaats daarvan draag je een speciale bril waardoor je in een magische trefbal-wereld terechtkomt. Je hebt dan een virtuele bal waarmee je de tegenstander af kunt gooien.