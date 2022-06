Nieuwwekker: Vliegtuigje neergestort + 5 x Messi

Dit heb je misschien gemist:

- In de haven van Rotterdam is een vliegtuigje neergestort. Er waren maximaal twee mensen aan boord, maar zij zijn nog niet gevonden. Hulpdiensten zijn in en rond de haven op zoek naar overlevenden.

- Het was een goede avond voor twee van de bekendste voetballers van de wereld. Lionel Messi scoorde vijf keer voor Argentinië in de wedstrijd tegen Estland. De wedstrijd eindigde in 5-0, dus Messi scoorde alle doelpunten. Ook Ronaldo had een mooie avond. Hij maakte twee goals voor Portugal. Daar was hij extra blij mee, want hij had al een aantal wedstrijden niet gescoord voor zijn land.

Voor Oekraïne was het juist geen goede avond. De voetballers wilden zich heel graag plaatsen voor het WK, maar door een eigen doelpunt lukte dat net niet.