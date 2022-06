Zoektocht naar gecrasht vliegtuigje bij Rotterdam

In de Rotterdamse haven zijn hulpdiensten op zoek naar slachtoffers en wrakstukken van een vliegtuigje dat is neergestort.

Het kleine vliegtuig crashte zondag en er waren maximaal twee mensen aan boord. Het vliegtuigje was gisteren opgestegen in het oosten van Duitsland en onderweg naar Frankrijk. Het is niet duidelijk hoe het is neergestort.

Onderwaterdrone

Er is al een vleugel van het vliegtuig gevonden en duikers zoeken naar de rest. Ze krijgen hulp van een onderwaterdrone en een politiehelikopter.