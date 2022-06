Nieuwswekker: Gezonken schepen + Rechtszaak Peter R. de Vries

Goedemorgen! Lekker lang weekend gehad? In deze Nieuwswekker praten we je weer helemaal bij!

- Boris Johnson mag leider van zijn partij blijven en dus premier van het Verenigd Koninkrijk. Gisteravond stemde zijn partij daarover. Johnson had tijdens corona-lockdowns feestjes gevierd in zijn huis. Veel mensen waren daar boos over en vonden dat hij weg moest. Maar hij mag nu toch blijven, wat vind jij daarvan? Moeten politici altijd weg als ze een grote fout maken?

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Plekken waar schoolkampen worden gehouden, zitten bomvol. Tijdens corona zijn een aantal van die locaties gestopt met schoolkampen. Daardoor is het extra druk op plekken waar nog wel schoolkampen worden gehouden. Ook gaan kampen nu wel door, die vorig jaar niet door kunnen gaan. Topdrukte dus! Vanavond hoor je er meer over in het Jeugdjournaal.

- Het is een belangrijke dag in de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. De rechter kijkt naar het bewijs dat er is tegen de twee verdachten. Ook mogen de kinderen van Peter R. de Vries praten in de rechtszaal. Het is de bedoeling dat de verdachten ook gaan praten, maar waarschijnlijk zullen ze niet veel zeggen.

Peter R. de Vries werd vorige zomer neergeschoten op straat in Amsterdam. In deze video hoor je meer over wie hij ook alweer was: