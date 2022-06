Belangrijke dag in rechtszaak Peter R. de Vries

Het is een belangrijke dag in de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. Twee mannen worden verdacht van de moord: Delano G. en Kamil E. Zij moeten vandaag voor de rechter komen.

Bewijs

In de rechtbank wordt het bewijs tegen de verdachten besproken. Het Openbaar Ministerie denkt dat Delano G. degene was die Peter R. de Vries heeft neergeschoten. Maar hij wil niks zeggen in de rechtbank.

Kamil E. wil wel wat zeggen. Hij zegt dat hij niks wist van een moord. Hij was alleen maar de chauffeur van Delano, zegt hij.