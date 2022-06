Nieuwswekker: Stille tocht voor Gino + Blunder op de fiets

- Bij de opvangplek voor vluchtelingen in het Groningse Ter Apel hebben zo'n 100 mensen vannacht op stoelen moeten slapen. Er zijn te weinig bedden voor iedereen. Dat is al een paar weken zo. Gemeentes proberen meer opvangplekken te regelen voor vluchtelingen, maar dat is niet makkelijk.

- Er komt een nieuwe podcast-aflevering online! Bart en Pien waren gisteren bij de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. Daar zochten ze uit hoe zo'n grote rechtszaak gaat. Vanmiddag vanaf 15.00 uur is de aflevering te luisteren op Spotify of in de app van Zapp.

- Vanavond wordt een stille tocht gehouden voor Gino. De overleden jongen was dol op auto's en motoren. Daarom staan er zeker 200 auto's langs de route, als eerbetoon. Eerder maakten we deze video over Gino.

- Ook vanavond: de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Wales. De wedstrijd begint om 20.45 uur. Wat is de Nations League eigenlijk voor toernooi? Dat hoor je in deze video: