Een eigenaar van een strandtent heeft in de zee bij Cadzand een bultrug gespot. Het is een jong dier en daarom is hij nog niet zo groot.

Eind mei werd ook een bultrug gespot in Nederland. En een paar dagen geleden zwom er eentje rond voor de Belgische kust. Kenners denken dat het al die keren dezelfde bultrug was.

Er worden weleens vaker bultruggen gezien in de Noordzee.