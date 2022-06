Voor het eerst in het wild gefilmd: de eikelmuis

In Limburg zijn voor het eerst beelden gemaakt van een eikelmuis. Waarschijnlijk heb je nog nooit van dat dier gehoord.

De kans dat je een eikelmuis in het wild tegenkomt is namelijk superklein. In Nederland leven er maar ongeveer 150. Ze zijn vooral 's nachts actief en leven diep in de struiken. In Nederland leven ze nog maar in twee bossen in Zuid-Limburg.