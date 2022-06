Herdenkingstocht door Kerkrade voor Gino

In Kerkrade is vanavond een herdenkingstocht voor Gino. De 9-jarige jongen is niet meer in leven. De man die Gino mogelijk heeft gedood, zit vast.

De tocht eindigt op het grasveldje in Kerkrade waar Gino aan het voetballen was vlak voordat hij verdween.

Langs de route in Kerkrade staan meer dan 200 auto's en motoren. Want daar hield Gino van, zegt zijn familie.

Gino raakte vorige week woensdag vermist in Kerkrade in Zuid-Limburg. Daar was hij aan het voetballen. Er werd dag en nacht naar hem gezocht. En vrijdag werd zijn lichaam gevonden in de plaats Geleen, ook in Zuid-Limburg.

Er is een 22-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij Gino om het leven gebracht heeft.