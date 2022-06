Nieuwswekker: Herdenkingstocht voor Gino + Geen vuurwerkverbod

Goedemorgen! Klaar voor een nieuwe schooldag? In de Nieuwswekker lees je natuurlijk weer het nieuws van vandaag én van afgelopen nacht. Het weer Er is een stuk meer zon dan gisteren. In het oosten en zuidoosten kan het 's middags nog wel even regenen. Het wordt 18 tot 20 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Gisteravond was in Kerkrade een herdenkingstocht voor Gino. De overleden jongen was dol op auto's en motoren. Daarom stonden er zeker 200 auto's langs de route, als eerbetoon. In Maastricht is vanavond ook een stille tocht voor Gino. Hij woonde in die stad. Eerder maakten we deze video over Gino. - De Nederlandse voetbalmannen hebben in de Nations League op het nippertje gewonnen van Wales. Vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Wout Weghorst het winnende doelpunt. Daardoor won Oranje met 2-1. Hieronder zie je de samenvatting van de wedstrijd.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Het lijkt er niet op dat vuurwerk in het hele land wordt verboden. Politici moeten daar nog over stemmen, maar de meesten willen dat er met Oud en Nieuw vuurwerk afgestoken kan worden. Rond de jaarwisseling raken ieder jaar honderden mensen gewond door vuurwerk en hebben hulpverleners het erg druk. De politieke partijen GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen daarom een vuurwerkverbod. De meeste andere partijen willen dat dus niet. Wat vind jij? Moet vuurwerk verboden worden? Reageer hieronder.

Oud en Nieuw is leuker met vuurwerk. Eens Oneens Verstuur Eens 84.6% Oneens 15.4% Favoriet maken Reageer op de stelling: Oud en Nieuw is leuker met vuurwerk.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Leerlingen die dit jaar eindexamen hebben gedaan, horen vandaag of ze wel of niet geslaagd zijn. Als ze geslaagd zijn, mogen ze de vlag uit hangen. De meeste geslaagden doen dat met hun oude rugzak of schooltas er aan vast. Waarom is dat zo? Dat zie je in ons ochtendjournaal. - De film Jurassic World: Dominion is vanaf vandaag in bijna alle bioscopen in Nederland te zien. De film gaat over het opnieuw tot leven wekken van dinosauriërs. Benjamin maakte daar eerder een aflevering van Uitgezocht over.

Uitgezocht: Kunnen we de dino's tot leven wekken?

En dan nog even dit: Is het een auto, of een boot? Allebei! Het is een speedautoboot en hij kan met 75 kilometer over het water scheuren.