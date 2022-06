Duizenden mensen lopen mee in herdenkingstocht voor Gino

Gino was dol op auto's en motoren. Daarom stonden er zeker 200 auto's langs de route, als eerbetoon.

In Kerkrade hebben duizenden mensen meegelopen in een herdenkingstocht voor Gino . De familie van de overleden jongen liep voorop.

Gino verdween vorige week, toen hij buiten ging voetballen. Dit weekend is hij gevonden. De jongen is niet meer in leven.

Veel mensen zijn geschrokken van het nieuws en vinden het belangrijk om de jongen te herdenken.