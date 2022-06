Waarom hangen mensen de vlag uit als ze geslaagd zijn?

Maar waar komt dat precies vandaan, de vlag uithangen, met vaak ook een schooltas en boeken eraan? Dat zie je in de video hierboven!

Vandaag gaat bij een heleboel middelbare scholieren de vlag uit. Waarom? Omdat ze geslaagd zijn voor hun examens. Of ze wel of niet zijn geslaagd, horen de meesten vandaag.

