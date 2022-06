Wereldrecord laptop-domino in Ede: 1.600 laptops vallen om

In Ede is het wereldrecord laptop-dominogebroken. Mensen bij een laptop-recycle-bedrijf hadden meer dan 1.600 oude laptops achter elkaar gezet.

Het was best spannend, want bij het oefenen ging het steeds mis. Maar nu ging het goed.

België

Het oude record was in Belgische handen: daar vielen 752 laptops om. Nu in Ede waren het 1.653, meer dan het dubbele dus.