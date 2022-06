Gevluchte Misja ontmoet zijn grote held John Cena

Een bijzonder verhaal over Misja, een jongen met het syndroom van Down. Vanwege de oorlog in Oekraïne vluchtte hij samen met zijn moeder naar Nederland. Zijn moeder vertelde hem alleen niet waarom. Zijn moeder zei dat ze vertrokken omdat ze op zoek gingen naar zijn idool: acteur en worstelaar John Cena.

John Cena is een van de bekendste worstelaars. Maar hij speelt ook in films en tv-series. Zo is hij te zien in Fast & Furious 9 en in de superheldenfilm The Suicide Squad.

Toen Misja in Nederland aankwam, was hij erg verdrietig. Hij had John Cena nog niet gevonden. Volgens zijn moeder kwam hij daarom zelfs zijn kamer niet uit. Ze vertelde daarover in een interview. Maar afgelopen weekend kregen ze bezoek. John Cena had het verhaal van Misja en zijn moeder gelezen. En hij besloot naar Nederland te komen om Misja op te zoeken.

Ik wilde niet dat hij boos was op zijn moeder, alleen maar omdat ze alles heeft gedaan om hem in veiligheid te brengen. John Cena

Misja vond het erg leuk om John Cena te ontmoeten. De twee hebben samen taart gegeten en Misja kreeg ook nog een cadeautje van John.