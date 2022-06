Deze Nederlandse auto met zonnepanelen mag nu de weg op

Er is een nieuwe auto op zonne-energie: de Lightyear. De auto is in Nederland bedacht en gemaakt. En nu is het de eerste auto op zonne-energie die ook echt de weg op mag. Gisteravond is de Lightyear 0 (zero) gepresenteerd.

Doordat de auto duurzaam is, is 'ie beter voor het klimaat, zegt de bedenker.