Koeien van Daniëlle en Evelien moeten weg door nieuwe regels

Daniëlle en Evelien wonen met hun ouders op een boerderij in de plaats Alphen aan den Rijn. Ze wonen dichtbij het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen. Vandaag heeft de regering bekend gemaakt dat in meer dan 130 gebieden nieuwe regels over stikstof gaan gelden. Daniëlle en Evelien wonen ook in een gebied waar regels gaan veranderen.