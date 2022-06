Nieuwswekker: Boeren protesteren + Bieber is ziek

Vandaag is er veel meer zon dan gisteren. Op de meeste plekken blijft het droog. In Limburg kan het wel gaan regenen. Het wordt tussen de 19 en 24 graden.

Goedemorgen! Ga jij vandaag sporten, of iets anders leuks doen? Je begint het weekend in ieder geval goed met deze Nieuwswekker. Daarin vertellen we je wat er gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag zoal kunt verwachten in het nieuws. Maar eerst, natuurlijk...

- Tientallen boeren zijn gisteravond naar het huis van minister Van der Wal gegaan. Ze protesteerden daar tegen de nieuwe plannen over stikstof. Van der Wal is de minister die daar over gaat en de boeren zijn niet blij met de plannen. Veel mensen vinden de actie van de boeren niet kunnen. Je moet niet bij een minister thuis komen, vinden zij. Ook de vereniging voor boeren vindt de actie niet oké.

- Een zeldzame viool is verkocht voor bijna 15 miljoen euro. Het gebeurt bijna nooit dat een muziekinstrument zoveel geld opbrengt. De viool is gemaakt in 1714 door Antonio Stradivari. Dat is een beroemde vioolmaker. Volgens deskundigen maakte hij de beste violen die ooit gemaakt zijn. Daarom zijn ze veel geld waard. De viool is ook gebruikt in filmmuziek.

- Justin Bieber is ziek. De zanger vertelt op Insta dat de helft van zijn gezicht verlamd is. Dat komt door een virus zie zenuwen aantast. Met medicijnen is de ziekte te genezen, maar voorlopig kan Bieber niet optreden.