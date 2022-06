Boeren protesteren bij minister thuis

Tientallen boeren zijn naar het huis van minister Van der Wal gegaan. Ze protesteerden daar tegen de nieuwe plannen over stikstof. Van der Wal is de minister die daar over gaat en de boeren zijn boos over de plannen.

'Kan echt niet'

Veel mensen vinden de actie van de boeren niet oké. Je moet niet bij een minister thuis komen, vinden zij. Ook de vereniging van boeren en politici vinden het protest niet kunnen.