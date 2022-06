Nieuwswekker: Oranje speelt gelijk + Nouri-pleintje

Goedemorgen! Lekker uitgeslapen vandaag? In deze Nieuwswekker lees je natuurlijk weer het nieuws van afgelopen nacht en wat er vandaag gaat gebeuren. Het weer Het wordt net als gisteren een lekker zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden. Laat op de avond kan er op sommige plekken een bui vallen.

Het weer van 12 juni NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Het Nederlands elftal heeft 2-2 gelijkgespeeld tegen Polen. Memphis Depay kreeg aan het eind nog een penalty, maar die ging helaas op de paal. Hier zie je een samenvatting van de wedstrijd:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Zangeres Anouk is tijdens haar eigen concert getrouwd. Anouk was al een uur aan het optreden op het Malieveld in Den Haag toen ze het podium op kwam in een witte jurk. 40.000 fans zagen hoe ze 'ja' zei tegen haar vriend Dominique Schemmekes. Anouk heeft 6 kinderen. Die waren er ook bij.

Dit is vandaag in het nieuws: - Een gekke gebeurtenis in een bibliotheek in het Verenigd Koninkrijk. De medewerkers daar kregen een boek terug dat ze 48 jaar geleden hadden uitgeleend. Het boek bleek van een man uit Canada te komen. Hij had het boek gevonden in een verhuisdoos en besloot het terug te sturen. De bibliotheek heeft besloten dat hij geen boete hoeft te betalen.

Het toegestuurde boek werd in 1974 geleend Twitter/Wandsworth Libraries

- De muziekgroep K3 bestaat al 20 jaar en is nog altijd razend populair. Vorig jaar zochten ze naar een nieuw lid in het tv-programma 'k2 zoekt k3' en zo kwam Julia erbij. Jullie hadden veel vragen voor ze en die is Noortje gaan stellen. Je ziet het vanavond! - In Amsterdam wordt vanmiddag een voetbalpleintje vernoemd naar oud-voetballer Abdelhak Nouri. Vijf jaar geleden was hij één van de toptalenten van Ajax. Bij een oefenwedstrijd kreeg hij een hartstilstand. Inmiddels is duidelijk dat Nouri nooit meer kan voetballen. Om de voetballer te eren, krijgt een voetbalpleintje nu zijn naam.

Het pleintje in Amsterdam ANP

En dan nog even dit Een man uit de Verenigde Staten dacht dat hij een eenzame kitten vond langs de weg. Maar dat bleken er een stuk meer te zijn!