Bibliotheek krijgt boek na 48 jaar (!) terug

Een bibliotheek in het Verenigd Koninkrijk heeft na 48 jaar een boek teruggekregen. Een man uit Canada kwam het boek tegen in een doos en besloot het terug te sturen.

Hij had het boek 48 jaar geleden geleend. Na een tijdje is hij verhuisd naar Canada en is hij het boek helemaal vergeten. De bibliotheek wist niet meer dat ze het boek aan hem hadden uitgeleend. In de jaren 80 kreeg de bieb een computersysteem en daar stond het boek niet in.

Stickers

Alleen door de stickers zagen ze dat het boek van hen was. Volgens de bieb ziet het boek er nog prima uit en zouden ze het zo weer in de kast kunnen zetten.

De man krijgt geen boete voor het late inleveren.