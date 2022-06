Zangeres Anouk trouwt tijdens concert: 'Ja!'

Zangeres Anouk is gisteravond getrouwd. Dat deed ze op een nogal een bijzondere plek: op het podium tijdens haar eigen concert.

Anouk was al een uur aan het optreden op het Malieveld in Den Haag toen ze het podium opkwam in een witte jurk. Zo'n 40.000 fans zagen hoe ze 'ja' zei tegen haar vriend Dominique Schemmekes.