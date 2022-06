K3 over hun haarkleur en vervelende melodieën

K3 bestaat al meer dan 20 jaar en is nog altijd harstikke populair. De meiden hebben fans van alle leeftijden. Genoeg om over te praten dus. Noortje zocht Julia, Hanne en Marthe op.

De meidengroep zijn natuurlijk vooral bekend van hun muziek. Maar er is veel meer: K3-musicals, K3-stripboeken, K3-films, K3-televisieprogramma's, K3-broodtrommels en ga zo maar door.

Leuk om K3 te zijn

In het gesprek met Noortje gaat het over van alles. Verven ze hun haar? En is het echt zo leuk om K3 te zijn? Je hoort het in de video bovenaan.