Anouk kan superhard racen: 'Het geeft een kick!'

Ronkende motoren en supersnelle auto's: dit weekend zijn er in Drachten grote drag-races. Dat zijn wedstrijden waarbij auto's en motoren zo snel mogelijk over een korte baan gaan. Anouk van 9 is één van de jongste deelnemers.

Om met dit soort races mee te mogen doen moet je tenminste 8 jaar zijn. Ook heb je een licentie nodig. Dat is een bewijs waarmee je laat zien dat je race-ervaring hebt. Er zijn dan ook maar weinig kinderen die aan deze sport doen.