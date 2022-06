Oud-voetballer Nouri krijgt eigen pleintje

Een voetbalpleintje in Amsterdam heet vanaf vandaag het A. Nouri-pleintje. Het plein is vernoemd naar oud-voetballer Abdelhak Nouri. Hij speelde bij Ajax, maar kreeg in 2017 een hartstilstand waardoor hij nooit meer kan voetballen. Om hem te eren is besloten dat hij zijn eigen pleintje krijgt in de wijk Geuzenveld. In die wijk is Nouri opgegroeid en daar woont hij nog steeds met zijn familie. Nouri heeft als kind veel gevoetbald op dat plein.

Wat is er gebeurd met Abdelhak Nouri? Abdelhak Nouri, ookwel 'Appie' genoemd, was een groot talent bij Ajax. Op 8 juli 2017 zakt hij tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk opeens in elkaar. Later blijkt dat hij een hartstilstand had. Daardoor krijgt het hart, maar ook de hersenen, te weinig zuurstof. Na een tijdje wordt duidelijk dat Nouri nooit meer beter zal worden. In 2020 vertellen de vader en broers van Nouri dat hij weer thuis woont. Daar krijgt hij iedere dag veel zorg. Praten en bewegen kan hij niet, maar volgens zijn vader kan hij wel met zijn gezicht laten zien wat hij ergens van vindt.

Het pleintje heette eerst het 'Nigel de Jong'-pleintje. Die oud-voetballer kwam zelf met het idee om het plein een nieuwe naam te geven. Om de nieuwe naam te vieren is er een voetbaltoernooi voor kinderen uit de buurt. Veel kinderen kennen het verhaal van Nouri en vinden het heel erg.

Voor mij is het heel bijzonder, omdat het ook een soort herdenking is. Ziyad

De vader en broers van Nouri waren ook bij de opening. Voor hen was het mooie, maar ook een verdrietige dag. Ze vertelden dat Nouri het zelf ook best bijzonder vindt dat het plein waar hij op voetbalde nu naar hem is vernoemd.

Nouri is heel blij en dankbaar. Mohammed Nouri, broer

Deze video maakten we in 2017 over Nouri: