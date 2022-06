Nieuwswekker: Strengere wapenregels in de VS + Penisplant bloeit

Dit is vandaag in het nieuws:

- Vandaag beginnen de herexamens. Jongeren die dit jaar eindexamen doen maar nog niet geslaagd zijn, kunnen zo'n examen maken om alsnog te slagen.

- Deskundigen willen dat kinderen beter worden in zwemmen in natuurwater. Bijna alle kinderen hebben een zwemdiploma gehaald na lessen in een zwembad. Maar het is ook belangrijk om te oefenen in rivieren, meren of in de zee, zeggen deskundigen. In de Zeeuwse gemeente Goes doen ze dat al. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

We zijn ook benieuwd wat jij vindt. Moeten alle kinderen ook zwemles krijgen in een rivier, de zee of in een meer? Reageer hieronder!